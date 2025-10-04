PODCAST CANLI YAYIN
Trump Hamas'a yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi: Trump "Hamas’ın az önce yayımladığı açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışahazır olduklarına inanıyorum. İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmemiz için Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı! Şu anda bunu yapmak için ortam fazlasıyla tehlikeli. Üzerinde çalışılması gereken ayrıntılar konusunda zaten görüşmeler yürütüyoruz. Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil; bu, uzun süredir aranan Orta Doğu barışı ile ilgili." açıklamalarını yaptı.

