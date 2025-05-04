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Tramvayda yolcuların oturma kavgası kamerada!
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Tramvayda yolcuların oturma kavgası kamerada!

Giriş Tarihi: 4.05.2025 16:57:21

Tramvayda üç kadın yolcu arasında yaşanan oturma kavgası kısa sürede küfürlü tartışmaya dönüştü. Bir yolcunun diğer yolculara tükürmesi tepki çekti.

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda , öğle saatlerinde üç kadın yolcu arasında oturma kavgası yaşandı.

İddiaya göre, bir kadın tramvayda oturmak istediği sırada kızı tarafından farklı bir yere yönlendirildi . Başka bir yolcunun oturduğu yere annesini oturtmak isteyen kız ile diğer yolcu arasında ters oturma tartışması çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede küfürlü kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken , tartışmaya dahil olan bir kadın yolcu, anne kıza tükürdü . Bu hareket, tramvaydaki diğer yolcuların tepkisine neden oldu .

Kadın yolcu, tramvayda bulunan diğer yolculara da küfürler savurdu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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