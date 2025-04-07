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Trafikteki kavga kamerada: Öfkeli sürücü otomobilin camını kırdı
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Trafikteki kavga kamerada: Öfkeli sürücü otomobilin camını kırdı

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 21:09 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 21:09

Kahramanmaraş’ta trafiğin yoğun olduğu caddede motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan motosiklet sürücüsü, tartışma yaşadığı kişinin otomobilinin camını elindeki metal çubukla kırdı. Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi Fetih Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile motosiklet sürücüleri bulvar üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek uzaklaşmaya başlasa da motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan kadın onu bir süre kovaladı. Daha sonra motosikletine dönen şahıslar, otomobilin yanına gelerek belinden çıkardığı metal bir çubukla ile aracın camını kırdı. Bu sırada aracın başına dönen sürücü ile motosiklet sürücücüsü bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı. O anlar ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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