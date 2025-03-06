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Trafikte tornavidalı kavga!
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Trafikte tornavidalı kavga!

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 17:55

Avcılar'da yol verme anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, kamyonet şoförünün tornavida ile saldırmasına yol açtı. Polis ekipleri saldırgan sürücüyü kısa sürede yakalayarak adliyeye sevk etti.

İstanbul Avcılar'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer sürücüye tonavidayla saldıran, tehdit ve hakaretlerde bulunan kamyonet şoförü polis tarafından yakalandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Avcılar'da meydana geldi. İki araç sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tartışma sırasında kamyonet şoförü aracından inerek diğer sürücüye tornavidayla saldırdı. Sürücünün üzerine yürüdükten sonra, tehdit ve hakaretlerde bulunan kamyonet şoförünün kimliği polis ekipleri tarafından aracın plakasından tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri D.S.'yi kısa sürede yakaladı. Kamyonet şoförü D.S. 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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