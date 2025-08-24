Trafikte riskli yolculuk: Kapısı kapanmayan otomobil kamerada

ERZİNCAN'DA TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK

Erzincan'da şehir içi trafikte seyreden bir otomobil, sağ arka kapısı açık şekilde ilerlerken görüntülendi. İlginç anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

KAPIYA SIĞMAYAN KALORİFER PETEĞİ SEBEP OLDU

Edinilen bilgilere göre, aracın içinde taşınan kalorifer peteği kapının tam kapanmasına engel oldu. Bu nedenle sürücü, sağ arka kapıyı açık bırakmak zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kapısı açık şekilde dakikalarca ilerleyen otomobilin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Olay, hem şaşkınlığa hem de trafikte olası kazalara karşı endişeye yol açtı.