Trafikte riskli yolculuk: Kapısı kapanmayan otomobil kamerada

Erzincan’da bir sürücü, aracına sığmayan kalorifer peteği nedeniyle sağ arka kapısı açık şekilde dakikalarca trafikte ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ERZİNCAN'DA TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK
Erzincan'da şehir içi trafikte seyreden bir otomobil, sağ arka kapısı açık şekilde ilerlerken görüntülendi. İlginç anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

KAPIYA SIĞMAYAN KALORİFER PETEĞİ SEBEP OLDU
Edinilen bilgilere göre, aracın içinde taşınan kalorifer peteği kapının tam kapanmasına engel oldu. Bu nedenle sürücü, sağ arka kapıyı açık bırakmak zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Kapısı açık şekilde dakikalarca ilerleyen otomobilin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Olay, hem şaşkınlığa hem de trafikte olası kazalara karşı endişeye yol açtı.

