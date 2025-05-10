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Trafikte döner bıçaklı kavga kamerada!
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Trafikte döner bıçaklı kavga kamerada!

Giriş Tarihi: 10.05.2025 00:14:52 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 00:17:48

İzmir Karşıyaka Girne Caddesi’nde spor otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışma büyüdü. Otomobil sürücüsü döner bıçağını çekerek karşı tarafa yürüdü, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Girne Caddesi'nde, saat 21.30 sıralarında, trafikte seyir halinde olan 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü araçta kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü.

Motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi.

Olay anı, bir otomobilin güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki spor otomobil sürücüsünün, yaşadığı tartışma sonrasında döner bıçağını çıkartarak motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.

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