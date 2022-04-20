RAMAZAN İMSAKİYE
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Trafik magandası Bağdat Caddesi'ni piste çevirdi!

Trafik magandası Bağdat Caddesi'ni piste çevirdi!
20.04.2022 11:36

OTOMATİK OYNAT

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Kadıköy Bağdat Caddesi'ni boş bulan bir sürücü, otomobili ile tehlikeli manevralar yaptı. Kazaya davetiye çıkaran o görüntüler, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kadıköy Bağdat Caddesi gecenin ilerleyen saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Caddenin boş olmasından yararlanan sürücü, 34 DVJ 551 plakalı otomobili ile caddede tehlikeli manevralar yaptı.

Daha önce birçok kazanın yaşandığı Bağdat Caddesi'nde süratli bir şekilde, zikzaklar çizerek ilerleyen otomobil, kazaya davetiye çıkardı.

Bir ara yoldaki motosikletin yanından geçen otomobilin neden olduğu riskli hareketler, yolda ilerleyen bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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