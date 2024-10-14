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Trafik kurallarını ihlal eden iki sürücüye 37 bin 879 lira ceza uygulandı
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Trafik kurallarını ihlal eden iki sürücüye 37 bin 879 lira ceza uygulandı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 20:42 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 20:42

Maltepe'de trafik kurallarını ihlal eden iki sürücüye 37 bin 879 lira ceza uygulandı

Maltepe'de, düğün konvoyunda araçlarıyla trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 37 bin 879 lira para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Başıbüyük Yolu Caddesi'nde düğün konvoyu sırasında trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, araçların plakalarından kimlik bilgilerini öğrendikleri C.U. ve E.A'yı gözaltına aldı.
Sürücü C.U'ya drift yapmaktan 32 bin 233 lira, saygısızca araç kullanmaktan 690 lira, kol ve grup halinde araç kullanmamaktan 690 lira, trafiği aksatacak şekilde ani yavaşlamaktan 690 lira, ehliyetini yanında bulundurmamaktan 1506 lira ceza verildi. Ayrıca C.U'nun sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak alındı.
Sürücü E.A'ya ise saygısızca araç kullanmaktan 690 lira, kol ve grup halinde araç kullanmaktan 690 lira, trafiği aksatacak şekilde ani yavaşlamaktan 690 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan iki sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.

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