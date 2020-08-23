Trabzonspor üçüncü formasını video ile duyurdu!

23.08.2020 21:47

Trabzonspor sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yeni sezonda giyeceği üçüncü formasını duyurdu. Forma için ise “Geçmiş geleceğe yön verecek! Efsanelerin ruhu bu formada” denildi. Ayrıca Karadeniz ekibinin yeni sezon alternatif formasında kurucu 4 kulüp İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadeniz Gücü'nün logoları yer aldı.