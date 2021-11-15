Haberler Haber Videoları Trabzon'daki Sümela Manastırı 4. kez ziyarete kapatıldı! 360 tonluk kaya düşmesin diye sabitleniyor

Trabzon'daki Sümela Manastırı 4. kez ziyarete kapatıldı! 360 tonluk kaya düşmesin diye sabitleniyor

Trabzon'daki Sümela Manastırı 4. kez ziyarete kapatıldı! 360 tonluk kaya düşmesin diye sabitleniyor
15.11.2021 12:22
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Tranzon'da bulunan Sümela Manastırı, restorasyon nedeniyle 4. kez ziyarete kapatıldı. Sümela'da bu kez manastırın giriş kapısı üzerindeki 360 tonluk kaya 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitleniyor. Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. 88 yıl sonra manastırda 2010'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Sümela Manastırı'ndaki çalışmanın detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı...

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