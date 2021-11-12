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Trabzon'da fuhuş baskını! Korku içinde kaçacak delik aradılar! Kadınlardan biri balkondan atlayıp bacağı kırıldı

Trabzon'da fuhuş baskını! Korku içinde kaçacak delik aradılar! Kadınlardan biri balkondan atlayıp bacağı kırıldı
12.11.2021 16:07
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Trabzon'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir eve fuhuş baskını düzenledi. Ekipleri karşısında gören kadınlar korku içinde balkondan atladı. Kadınlardan birinin bacağı kırıldı. İşte o anlar...

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü ,Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesinin İskenderpaşa mahallesindeki bir evde fuhuş yapıldığını tespit etti.

Evi incelemeye alan polis ekipleri evden çıkan ve inşaat işçisi oldukları belirlenen 2 erkek şahıs ile görüştükten sonra fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadının yaşadığı eve baskın düzenledi.

Savcılık talimatıyla Polis ekipleri eve girmeye çalıştığı sırada ekipleri gören Azerbaycan vatandaşı Aynur E. (24) ve Aytaj M. (23) balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Evin 1. katından atlayarak kaçmaya çalışan yabancı uyruklu Aynur E. isimli kadın sol bacak kaval kemiğini kırarken, tedavi için polis ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine getirildi.

Sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri temin eden ve fuhuş yaptıkları belirlenen 2 Azeri kadın hakkında Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama suçundan adli tahkikat başlatılırken, alınan ifadelerinin ardından sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

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