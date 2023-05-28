Haberler Haber Videoları TRABZON 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ve seçim sonuçları! |Video

TRABZON 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ve seçim sonuçları! |Video

TRABZON 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ve seçim sonuçları! |Video
28.05.2023 18:17

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:50
ANKARA 28 Mayıs...
Haber 00:45
İZMİR 28 Mayıs...
Haber 01:14
Bolu'da feci kaza! Cip...
Haber 03:11
Cumhurbaşkanlığı 2. tur...
Haber 16:00
Başkan Erdoğan'dan Menderes'in...
Haber 02:47
"SON NEFESİMİZE KADAR HEP...
Haber 01:01
"Oylarımızla Türkiye...
Haber 01:32
Tırın çarptığı otobüs alev...
Haber 01:41
Kılıçdaroğlu'nun ortakları...
Haber 55:21
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 04:07
Babala Kılıçdaroğlu izle!...
Haber 01:51
Suriyelilerin onurlu dönüşü...

Seçim heyecanı tüm ülkeyi sararken, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan bu seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları, kimin kazandığı ve yüzde kaç oy aldığı merak konusu oldu. İşte TRABZON 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ve seçim sonuçları.

Haber Videoları

TRABZON seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 İstanbul seçim sonuçları…

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde adaylar arasında büyük bir mücadele yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyaları ülke genelinde büyük ilgi gördü ve seçmenlerin dikkatini çekti. İki aday da halka seslenirken, kendi projelerini ve vizyonlarını anlattılar.

Seçim süreci boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesi ve desteği yüksek düzeyde devam etti. Erdoğan'ın liderlik deneyimi, ülke içinde ve uluslararası platformlarda yürüttüğü çalışmalar ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine yönelik atılan adımlar, seçmenlerin güvenini kazandı. Bu güven, sandık sonuçlarında da kendini gösterdi ve Erdoğan'ın oy oranları yüksek bir seviyede yer aldı.

TRABZON 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ve Kazananı

SON DAKİKA