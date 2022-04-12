RAMAZAN İMSAKİYE
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Tour of Türkiye'de yaşanan kaza anı kamerada! Bisiklet Federasyonundan flaş açıklama: Güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde

Tour of Türkiye'de yaşanan kaza anı kamerada! Bisiklet Federasyonundan flaş açıklama: Güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde
12.04.2022 10:53

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Türkiye Bisiklet Federasyonu, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Selçuk (Efes)-Alaçatı etabında gerçekleşen kazaya karışan sporcu ve vatandaşların taburcu edildiğini açıkladı. Kazaya rağmen uluslararası paydaşların güvenlik konusunda herhangi bir sorun görmediğinin aktarıldığı açıklamada, "TUR'un uluslararası paydaşları, yaşanan bu talihsiz ve üzücü kazaya rağmen, organizasyonda alınan güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye Bisiklet Federasyonu, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Selçuk (Efes)-Alaçatı etabında gerçekleşen kazaya karışan sporcu ve vatandaşların taburcu edildiğini açıkladı.

Turun ikinci etabında dün pelotonun geçtiği anda yolda yürüyen bir fiziksel engelli vatandaş ile onu parkurdan çıkarmaya çalışan polis memuruna bisikletçilerin çarpmasıyla kaza meydana geldi.

Olayla ilgili federasyondan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 11 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen Selçuk (Efes)-Alaçatı etabında meydana gelen talihsiz kazaya karışan kişilerin sağlık durumları, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu olay, fiziksel engelli bir vatandaşımızın, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara rağmen, yarış rotasına çıkması sebebiyle meydana gelmiştir. Kazadan, sporcuların yanı sıra vatandaşımızı engellemeye çalışan polis memuru da etkilenmiştir.

Olayın meydana gelmesi üzerine doktorumuz ve sağlık ekibimiz, anında gerekli tıbbi müdahaleyi yapmıştır. Ardından bu kişilerin tedavilerine Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, görevlilerimiz nezaretinde devam edilmiştir. Tedavileri tamamlanan kişiler taburcu edilmiş, kazaya karışan sporculardan Nacer Bouhanni'nin uçakla seyahat etmesinde bir engel bulunmadığı görülmüş ve bundan sonraki tedavi sürecinin kendi ülkesinde devam etmesi planlanmıştır. Söz konusu talihsiz olaydan etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz."

Kazaya rağmen uluslararası paydaşların güvenlik konusunda herhangi bir sorun görmediğinin aktarıldığı açıklamada, "Bisiklet ailesinin malumu olduğu üzere, azami güvenlik tedbirlerine rağmen yarışın seyrinden ya da seyircilerden kaynaklı kazalar, dünyadaki tüm bisiklet yarışlarında, zaman zaman meydana gelmektedir. 11 Nisan 2022 Pazartesi günü, aralıklarla meydana gelen güçlü rüzgarların etkisiyle bisikletçiler geniş yolun tamamını kullanmak durumunda kalmış, tüm güvenlik tedbirlerine rağmen üzücü bir kaza maalesef meydana gelmiştir. TUR'un uluslararası paydaşları, yaşanan bu talihsiz ve üzücü kazaya rağmen, organizasyonda alınan güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

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