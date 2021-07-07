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Tosuncuk savcı ifadesinde! Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın: 'Mağduriyetleri karşılayacağım'

Tosuncuk savcı ifadesinde! Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın: 'Mağduriyetleri karşılayacağım'
07.07.2021 11:44
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"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Dolandırıcılıkla suçlanan "Tosuncuk" lakaplı Aydın'ın sorgusu 26 saat sürdü. Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. Son dakika haberine göre polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alınmaya başlandı. Öte yandan Aydın'a Emniye'te sorulan sorular sorular ve ifadesi ortaya çıktı.


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