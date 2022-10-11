Toplu taşı-ma! Metrobüs duraklarında insan trafiği! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmette değil çilede sınırları zorladı! Toplu taşımada yaşanan arıza ve aksaklık, vatandaşı bıktırdı! Mega Kent, haftanın ilk gününe kaosla başladı! İstanbul'daki metrobüs hattında sistem adeta sınıfta kaldı! Sabah saatlerinde araçların seyrek gelmesi üzerine duraklar doldu taştı! Yenibosna yaya üst geçidinde adeta insan trafiği yaşandı. Yolcular, işine okuluna geç kaldı. Benzer manzara, Kadıköy'deki Uzunçayır metrobüs durağında da vardı.







Her şey çok güzel dimi İstanbul!

Halkım metrobüse binmek için birbiriyle yarışıyor.

İstanbul'da araç trafiği bitti, insan trafiği de başladı.

Bir tane fazladan araç göndermeyin aman sakın!

Yürüyerek gitsem işe çoktan yetişmiştim.

Tüm İstanbul, Yenibosna metrobüs durağında sanırım.

