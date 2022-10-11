Haberler Haber Videoları Toplu taşı-ma! Metrobüs duraklarında insan trafiği! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti

Toplu taşı-ma! Metrobüs duraklarında insan trafiği! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti

Toplu taşı-ma! Metrobüs duraklarında insan trafiği! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti
11.10.2022 10:19

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:59
İşte Karlov suikastının...
Haber 01:49
81 ilde 1 milyon arsa satışta!
Haber 02:04
Ümraniye'de yol bakım...
Haber 00:36
Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
Haber 01:56
Nesli tükendi sanılıyordu!...
Haber 00:16
CHP'li İBB aracından kilolarca...
Haber 01:21
Mansur Yavaş yüzde 50 indirimi...
Haber 00:58
Başkan Galataport İstanbul'da...
Haber 02:36
Anayasa değişikliğine tam...
Haber 05:54
Skandal görüntüleri ifşa eden...
Haber 02:01
Bay Kemal'e kendi...
Haber 04:36
Alevi - Bektaşi Kültür ve...

İBB, yine hizmet dışı kaldı! Bu kez de toplu ulaşımı kilitlemeyi başardı! Aksayan seferler nedeniyle Yenibosna ve Uzunçayır metrobüs duraklarında insan trafiği yaşandı. İstanbullu isyan bayrağını açtı.

Haber Videoları

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmette değil çilede sınırları zorladı! Toplu taşımada yaşanan arıza ve aksaklık, vatandaşı bıktırdı! Mega Kent, haftanın ilk gününe kaosla başladı! İstanbul'daki metrobüs hattında sistem adeta sınıfta kaldı! Sabah saatlerinde araçların seyrek gelmesi üzerine duraklar doldu taştı! Yenibosna yaya üst geçidinde adeta insan trafiği yaşandı. Yolcular, işine okuluna geç kaldı. Benzer manzara, Kadıköy'deki Uzunçayır metrobüs durağında da vardı.



Her şey çok güzel dimi İstanbul!
Halkım metrobüse binmek için birbiriyle yarışıyor.
İstanbul'da araç trafiği bitti, insan trafiği de başladı.
Bir tane fazladan araç göndermeyin aman sakın!
Yürüyerek gitsem işe çoktan yetişmiştim.
Tüm İstanbul, Yenibosna metrobüs durağında sanırım.

SON DAKİKA