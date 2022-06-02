Haberler Haber Videoları Tonu 1600 dolar! Tarlasındaki taşlar çalındıktan sonra servet değerinde olduğunu anladı

Tonu 1600 dolar! Tarlasındaki taşlar çalındıktan sonra servet değerinde olduğunu anladı

Tonu 1600 dolar! Tarlasındaki taşlar çalındıktan sonra servet değerinde olduğunu anladı
02.06.2022 16:08

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:27
Mehmetçik havadan vurdu! 5...
Haber 00:19
Kangal köpeği sürüye yaklaşan...
Haber 02:15
MİT büyük avladı!
Haber 01:43
Yumurtacılara soruşturma
Haber 05:07
Amerikan tuzağına dikkat!
Haber 02:41
Korkutan görüntü! İSKİ'ye ait...
Haber 01:53
Yunanistan'dan 16 haritalı...
Haber 00:28
Bu çetede her türlü pislik var
Haber 09:15
Başkan Erdoğan davet etti!...
Haber 02:43
Galata'da yanan adamın yeni...
Haber 00:44
PKK'ya Pençe darbesi! 14'ü...
Haber 02:48
Bir muhabirin en zor anı! En...

Bursa'da bir köylü; tarlasında çıkan taşların değerini kamyon kamyon çalındıktan sonra anladı büyük bir serveti kaçırdı. Harmancık ilçesi Akpınar köyünde yaşayan Ali Aydın, tarlasında bulunan çok sayıda mor renkli taşları inceletmek istedi. Yapılan incelemeler sonucu bu taşların 'Mor Jade' taşı olduğu anlaşıldı. Tonu bin 600 dolar olan ve sadece bu bölgede çıktığı bilinen başlıca jadeit, kuvars, flogopit, klorotoid, epidot ve ortoklas altı mineralin renklerinin bir karışımı olarak ortaya çıkan mor renk bu taşlar kamyonlarla köylüden ucuz fiyata satın alındı ve çoğu çalındı.

Haber Videoları
SON DAKİKA