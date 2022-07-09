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Tokat'ta firar eden koç hastane bahçesini birbirine kattı

Tokat'ta firar eden koç hastane bahçesini birbirine kattı
09.07.2022 12:11

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Tokat'ta kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, Tokat Devlet Hastanesi'nin bahçesine girdi. Hastanenin bahçesini birbirine katan koç, kendisini yakalamak isteyen itfaiye erlerinin arasından kaçarak gözden kayboldu.

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Tokat'ta sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı. Yakalanamayan koç izini kaybettirdi. Tokat Belediyesi itfaiyesi önünde sahipsiz olarak dolaşan koçu ekipler fark etti. Kurbanlık koçu yakalamak isteyen itfaiye erleri, kaçan hayvanı takip etmeye başladı.

İtfaiye binası karşısındaki Tokat Devlet Hastanesi bahçesine giren koç, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Poliklinik binası girişinde sıkıştırılan koç, kendisini yakalamak isteyen itfaiye erleri ve basın mensuplarının arasından kaçmayı başardı.

Bir süre devam eden kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç, ikinci denemede de yakalanamadı. Hızla koşarak bölgeden uzaklaşarak yola çıkan kurbanlık hayvan gözden kayboldu.

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