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Tokat Reşadiye'de korkunç kaza! Ambulans bariyerlere çarptı! Hasta hayatını kaybetti

Tokat Reşadiye'de korkunç kaza! Ambulans bariyerlere çarptı! Hasta hayatını kaybetti
23.07.2022 14:18

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Son dakika haberi! Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bariyerlere çarpan ambulans kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 sağlık çalışanı yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaza, Reşadiye D-100 kara yolu Ataküçük sanayi sitesi kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Hasta taşıyan Kürşat Ş. (24) idaresindeki 60 ACD 697 plakalı ambulans sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile bariyerlerde asılı kalan ambulansın şoförü ile birlikte sağlık memurları V. Ş (24), B. T. (24) hafif şekilde yaralanırken, ambulans içerisinde hasta olarak sevk edilen Hanife Yılmaz (67) hayatını kaybetti.

Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada ölen kadının cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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