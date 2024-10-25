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Tokat polisinden DEAŞ finansörlerine operasyon: 2 tutuklama
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Tokat polisinden DEAŞ finansörlerine operasyon: 2 tutuklama

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024, 19:27 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2024, 19:27

DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen 2 kişi, Tokat polisinin operasyonuyla gözaltına alındı. 2 DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütüne üye oldukları ve finansman sağladıkları tespit edilen 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 24 bin 100 TL nakit para, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında adli işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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