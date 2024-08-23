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Tokat Niksar'da Sulama Kanalı Felaketi: Ekili Araziler Sular Altında! Çiftçiler endişeli!
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Tokat Niksar'da Sulama Kanalı Felaketi: Ekili Araziler Sular Altında! Çiftçiler endişeli!

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024, 15:37   |   Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 15:37

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak Beldesi'nde meydana gelen sulama kanalı patlaması, ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı. Çiftçiler, büyük zarara uğradıklarını belirterek, yetkililerden acil müdahale talep etti. Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, bölgedeki tarım faaliyetlerinin bir an önce normale dönmesi için çalışmalar hızlandırılıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak Beldesi'nde, sulama kanalında meydana gelen patlama, ekili tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Olay, Yolkonak Beldesi Merkez Mahallesi'nde yer alan sulama kanalında, henüz bilinmeyen bir sebeple gerçekleşti. Patlamanın hemen ardından kanaldan taşan su, çevredeki ekili tarım arazilerine yayıldı ve büyük çapta zarara yol açtı.

Patlama sonrası kanaldaki su akışı hızlı bir şekilde kesildi, ancak çiftçiler, tarım alanlarının suyla dolması nedeniyle büyük zarar gördüklerini ifade etti. Özellikle sebze ve meyve ekili alanların bu durumdan ciddi şekilde etkilendiği belirtildi. Çiftçiler, bir yıllık emeklerinin heba olduğunu ve bu durumun ekonomik anlamda kendilerini zorlayacağını dile getirdi.

Olay yerine gelen yetkililer, patlamanın nedenini belirlemek için incelemelere başladı. İlk değerlendirmelere göre, kanalın yapısında meydana gelen bir arıza ya da basınç değişikliği patlamaya neden olmuş olabilir. Ancak kesin sonuçların alınması için detaylı bir araştırma yapılacağı bildirildi.

Yerel yönetim ve ilgili birimler, kanaldaki hasarın bir an önce giderilmesi ve tarım alanlarındaki suyun tahliye edilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Çiftçiler ise normal tarım faaliyetlerine devam edebilmek adına kanalın tamir edilmesini ve su akışının kontrollü bir şekilde sağlanmasını talep ediyor.

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