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Tokat Erbaa'da hasta yakınından kadın doktora darp: Yumrukladı zorla odaya girip dışarı fırlattı

Tokat Erbaa'da hasta yakınından kadın doktora darp: Yumrukladı zorla odaya girip dışarı fırlattı
29.11.2022 16:58

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Sağlıkta şiddet yasası kabul edilmesine rağmen sağlık personeline saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Tokat’ın Erbaa ilçesinde kadın doktor Elif Dağıstan Ergin, annesini muayeneye getiren Celal Y.’ye randevu alması gerektiğini söylediği için saldırıya uğradı. Doktoru yumruklayan hasta yakını gözaltına alınırken darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için çıkarılan sağlıkta şiddet yasasına rağmen sağlık personeline saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Tokat Erbaa'da bir kadın doktor, hasta yakını tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

DOKTORUN 'RANDEVU AL' DEMESİNE SİNİRLENDİ
Olay, öğle saatlerinde Erbaa Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Öğle arası annesi Yüksel Y.'yi hastaneye getiren Celal Y., Dahiliye Uzmanı Elif Dağıstan Ergin'in odasına giderek annesini muayene etmesini istedi.

YUMRUKLAYIP ZORLA ODADAN ÇIKARTTI
Doktorun öğle arasında olduklarını söylemesi ve randevu alması yönündeki uyarısına sinirlenen Celal Y., içeriye girip doktoru zorla odadan dışarı çıkarttı. Koridorda Elif Dağıstan Ergin'e yumruk attı.

DARP ANLARI KAMERADA
Saldırgan, çevredekilerin araya girmesiyle durduruldu. Olay anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası şüpheli Celal Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ergin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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