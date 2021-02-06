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Tohma Köprüsü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor! O özelliğiyle dikkat çekiyor

Tohma Köprüsü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açılıyor! O özelliğiyle dikkat çekiyor
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Son dakika haberi... Millete hizmet eden projeler bir bir hayata geçiriliyor. Malatya-Sivas yolunda Karakaya Barajı üzerine inşa edilen Tohma Köprüsü tamamlandı. Şehit Gaffari Güneş'in adının verildiği köprünün açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferansla yapacak. Köprünün yapımında 2 bin 700 ton çelik ve 4 bin 360 fore kazık kullanıldı. Tohma Köprüsünde hiçbir cıvata kullanılmadı. Tamamen kaynak usulüyle yapıldı. Bu özelliğiyle de Türkiye'de Osman Gazi Köprüsünden sonra bu usulde yapılan 2'inci köprü olma özelliği taşıyor.


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