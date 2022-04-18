RAMAZAN İMSAKİYE
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TOGG Yerli Otomobil'de son durum paylaşımı: Gemlik tesisinde adım adım sona geliniyor

TOGG Yerli Otomobil'de son durum paylaşımı: Gemlik tesisinde adım adım sona geliniyor
18.04.2022 10:16

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Togg'un "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisinde adım adım sona geliniyor. Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, gövde tesisinin yüzde 92’si, montaj tesisinin yüzde 89’u tamamlandı.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalinin gerçek olmasına artık az bir zaman kaldı. Bu kapsamda çalışmaşlar tüm hızıyla kesintisiz bir şekilde sürerken Gemlik tesisinden de sevindiren haber geldi!

BİTTİ BİTECEK!
TOGG Gemlik tesisindeki son durumu ve güncel görüntüleri paylaştı. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96'sı, gövde tesisinin yüzde 92'si, montaj tesisinin yüzde 89'u tamamlandı.

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