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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan sokak çağrısı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan sokak çağrısı
02.07.2021 15:14
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CHP’nin kanalı TELE 1 ekranlarında skandal bir olay gerçekleşti. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yaptığı konuşmada sokakları karıştırma tehdidinde bulundu. Bir "hesaplaşmadan" bahseden Kemal Okuyan, bu hesaplaşmanın "seçimlere kalmayacağını, sandıktan önce görüleceğini" belirtti.


TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan CHP'nin kanalı Tele1'de skandal ifadeler kullandı. Halkı sokağa çağıran ve herkesin buna katılması gerektiğini söyleyen Okuyan bahsettiği sözde "Hesaplaşmanın" sandıktan yani seçimden önce gerçekleşmesi gerektiğini belirtti!

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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayınlanan programda "(AK Parti) ile hesaplaşma sandığa sıkışmayacak. Hatta çok net söylüyorum, sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma" ifadelerini kullandı ve herkesin buna destek vermesi çağrısında bulundu.

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