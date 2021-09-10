Tırla E-5 Karayolunda taşınan uçak ilginç görüntüler oluşturdu

Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen hurda uçaklardan biri daha satıldı. Tahran TT Havayolları'na ait uçak, gece uzman bir ekip tarafında Atatürk Havalimanı'nda tırlara yüklenerek Hadımköy'e taşındı. Karayolunda tır dorsesinde taşınan uçak, ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar drone ile havadan da görüntülendi.

Atatürk Havalimanı apronunda senelerdir bekleyen hurda uçaklardan Tahran TT havayolu firmasına ait MD-82 türü yolcu uçağı, Sky Air Shop adlı bir firması tarafından 5 ay önce satın alındı. Uçak Teknisyeni Mehmet Emin Ertemel'in liderliğinde ayrıntılı bir şekilde parçalanan uçak, gece tırlara yüklenerek Atatürk Havalimanı apronundan çıkartıldı.

Atatürk Havalimanı B kapısından çıkan tırlar, geniş güvenlik önlemleri altında E-5 Karayolundan Hadımköy'e götürüldü. Karayolunda tır dorsesinde taşınan uçak, ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar drone ile havadan da görüntülendi.



"GEREKENİ YAPACAĞIZ BİR HİZMET OLARAK BİR YERE SUNACAĞIZ"

Sky Air Shop yetkilisi uçak teknisyeni Mehmet Emin Ertemel, "7 tane restoran kafe yaptırdık, denizin dibine batırdık. Dalış amacına, eğitim amacına, restoran kafe için kullanılması için yaptık. Sivil Havacılık sunmuş olduğu Atatürk Havalimanındaki hurda uçakları ilk kesen biziz. Şu anda gümrük nedeniyle bir 5 ay kadar evvel uçağı kestiğimiz halde uçağımız yeni çıkartıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Uçak MD-82 dar gövde uzun bir uçak. 13-14 yıldan bu yana Atatürk Havalimanında bulunuyordu. Biz bunu çıkartıp tekrar ayağa kaldıracağız. Gerekeni yapacağız, bir hizmet olarak bir yere sunacağız" ifadelerini kullandı.