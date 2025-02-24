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Tırın dorsesi alev alev yandı!
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Tırın dorsesi alev alev yandı!

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 23:40 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 23:40

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki ambar malzemesi yüklü tırın dorsesi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otoyolun Akyazı Gişeler mevkii Ankara istikametinde meydana gelen olayda, H.E. idaresindeki 64 FL 009 plakalı ambar malzemesi yüklü tırın dorsesi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, adeta alev topuna dönün dorseyi kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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