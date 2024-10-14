Tır’ın çarptığı yaya öldü

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 00:59 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 01:08

Kaza, akşam saatlerinde Bismil-Diyarbakır kara yolu, Dicle Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bismil ilçesi istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 13 AAZ 960 plakalı TIR , yolun karşısına geçmek isteyen Nevzat Özcan'a çarptı. Özcan ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Özcan, doktorların tüm çabasına müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Özcan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Sürücü A.K. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.