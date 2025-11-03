PODCAST CANLI YAYIN
Tır seyir halindeyken koyun hırsızlığı... İşte o anlar!

Diyarbakır'da sepetli motosiklet kullanan 2 kişi, seyir halindeki tıra yanaşıp içindeki koyunları çaldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sepetli motosiklet kullanan iki kişi, seyir halindeki koyun taşıyan tıra sıfır yanaştı. Motosikletteki şahıslardan biri, tırın arka kapısını açarak içine girdi. Şahıs tırda bulunan koyunları yine seyir halindeki sepetli motosiklete attı.
Sosyal medyada paylaşılan o anlar bu kadarına da pes dedirtti.

