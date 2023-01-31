Sosyal medya, yanında çocuğuyla takipçilerine erotik içerikli yayın yapan kadının videosu büyük tepki çekti.

DONDURMAYLA POZLAR VERDİ

Söz konusu görüntülerde canlı yayın açan bir kadının izleyenlere çeşitli pozlar verdiği anlar yer alıyor. Kadın kameraya bakıp kahkaha atarken elinde dondurma tuttuğu görülüyor.

ÇOCUK DA YAYINA DAHİL OLDU

Devamında ise elindeki dondurmayı, odada çocuğu olduğu iddia edilen kişiye uzatıyor ve izleyicilerine poz vermeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Yayının ilerleyen kısımlarında bir yandan çocukla ilgilenip bir yandan takipçilerine poz vermeye devam eden kadın sosyal medyada büyük eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok kişi kadının çocuğunun yanından para için böyle bir şey yapmasına tepkisini dile getirdi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video çeken anne, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin infial yaratmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.





GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Yapılan incelemede söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceği değerlendirilmesine varıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında resen soruşturma başlattı. Aynı zamanda videodaki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.