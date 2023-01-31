Haberler Haber Videoları Tiktok'ta erotik yayın yapan kadın videosu tepki çekti! Çocuğunun yanında etek altı para yayını mide bulandırdı! Sansürsüz görüntüler infial yarattı

Tiktok'ta erotik yayın yapan kadın videosu tepki çekti! Çocuğunun yanında etek altı para yayını mide bulandırdı! Sansürsüz görüntüler infial yarattı

Tiktok'ta erotik yayın yapan kadın videosu tepki çekti! Çocuğunun yanında etek altı para yayını mide bulandırdı! Sansürsüz görüntüler infial yarattı
31.01.2023 11:08 - Son Güncelleme: 31.01.2023 11:10

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Sosyal medya platformu Tiktok'ta bir kadın çocuğunun olduğu odada cinsel içerikli canlı yayın açarak takipçilerine görüntü verdi. Çocuğunun yanında etek altı görüntü vererek erotik içerikli müstehcen görüntüleriyle para dilenen kadının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video çekerek sosyal medyadan paylaşan kadın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.

Haber Videoları

Sosyal medya, yanında çocuğuyla takipçilerine erotik içerikli yayın yapan kadının videosu büyük tepki çekti.

DONDURMAYLA POZLAR VERDİ
Söz konusu görüntülerde canlı yayın açan bir kadının izleyenlere çeşitli pozlar verdiği anlar yer alıyor. Kadın kameraya bakıp kahkaha atarken elinde dondurma tuttuğu görülüyor.

ÇOCUK DA YAYINA DAHİL OLDU
Devamında ise elindeki dondurmayı, odada çocuğu olduğu iddia edilen kişiye uzatıyor ve izleyicilerine poz vermeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Yayının ilerleyen kısımlarında bir yandan çocukla ilgilenip bir yandan takipçilerine poz vermeye devam eden kadın sosyal medyada büyük eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok kişi kadının çocuğunun yanından para için böyle bir şey yapmasına tepkisini dile getirdi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video çeken anne, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin infial yaratmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Yapılan incelemede söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceği değerlendirilmesine varıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında resen soruşturma başlattı. Aynı zamanda videodaki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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