TikTok kullanıcısının Filistin hakkında yaptığı paylaşım dikkat çekti! ‘’Filistin bir gün özgür olacak’’

İşgalci terör devleti İsrail, Filistinli masumları hedef alarak sistematik 'soykırım' faaliyetlerini sürdürürken bir TikTok kullanıcısından Osmanlı İmparatorluğu vurgulu dikkat çeken bir video geldi. "@emmasworld.101" takma adlı kullanıcı Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hristiyan, Müslüman ve Yahudilerin huzur içinde yaşadığını belirterek İsrail terörizmini tüm dünyaya haykırdı ve "Filistin bir gün özgür olacak. O halde tarihin doğru tarafında yer alın" çağrısında bulundu.

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor...



227 ŞEHİT, 1620 YARALI

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 1620'ye ulaştı.

İSRAİL TERÖRİZMİNİ TÜM DÜNYAYA HAYKIRDI

İşgalci İsrail masumları hedef alarak sistemli soykırım faaliyetleri devam ederken "@emmasworld.101" takma adlı bir TikTok kullanıcısının paylaşımı tüm dikkatleri üzerine çekti.



TikTok kullanıcısının ❝Bir zamanlar Filistin diye bir yer vardı❞ başlığıyla yaptığı ve İsrail'in işgalci tutumu ve Filistin konulu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



İşte dikkat çeken o sözler;



Bir Zamanlar Filistin diye bir yer vardı.



Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler huzur içinde yaşardı.



1800'lerde Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu.

Bu sırada bıyıklı bir adam Siyonizmi kurdu.



Kendilerini yurt olacak sadece kendi ırkları için güvenli bir ülke arzuluyordu.



Sonra Birinci Dünya Savaşı oldu ve İtilaf Devletleri kazandı.



İngiltere dedi ki; "Hey bu güzel topraklar tamamen benim"



Kolonileştirilmesine ve hakkı olmayan bir adamın Siynoist devlet sözü vermesine rağmen adı hala Filistin'di.



Daha çok Yahudi sığınmacı olarak geldi ve bu sorun değildi.



Taa ki toprakları çalma fikirlerini açık edinceye kadar.



Yıl 1948'di ve İsrail zorbalıkla devletini kurdu.

Binlerce Filistinli hayatta kalmak için evlerini terk etti.



Dönme hakkı yok. Ev hakkı yok.



Bir zamanlar sahip oldukları toprak için savaşma hakkı yok.



İsrail Apertheid'e doğru daha da büyüdü.



İnsanlığını nerede? İtibara saygınız nerede

Buna "çatışma" demek delilik.



Fikrinizi değiştirmenin zamanı...



Filistin bir gün özgür olacak. O halde tarihin doğru tarafında yer alın.



Savaş suçlarına karşı olmanız sizi antisemitik yapmaz.



Medya beyninizi yıkamasın. Gerçeği kendiniz de görebilirsiniz.



Hikayeyi öğrenin, Filistin'in hikayesini.