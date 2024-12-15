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Tiktok izlemeye dalan çoban keçileri kaçırdı
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Tiktok izlemeye dalan çoban keçileri kaçırdı

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 17:08

Siirt'in Eruh ilçesinde çoban, TikTok izlemeye dalınca keçiler kayalıklarda mahsur kaldı. Eruh ilçesine bağlı Ufaca köyünde 15 adet keçi, mahsur kaldıkları dağlık alanda hayvan besleyici Kenan Coşkun tarafından fark edilip durum Eruh kaymakamlığına bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Eruh Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Keçiler, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda kurtarıldı. Coşkun; TikTok izlemeye daldığını ve keçilerin dağlık alanda masum kaldığını belirterek, koyunlarını kurtaran ERKUT ekibine teşekkür etti.

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