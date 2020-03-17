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TikTok fenomeni Ava Louise'den akılalmaz 'koronavirüs' paylaşımı! Klozet kapağını...

TikTok fenomeni Ava Louise'den akılalmaz 'koronavirüs' paylaşımı! Klozet kapağını...

17.03.2020 21:13

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı insanlar önemli tedbirler alıyor. İnsanlar tedbir alırken bazı sosyal medya fenomenlerinin yaptığı akıl dışı paylaşımlar ise tepki çekiyor. Ava Louise isiml TikTok fenomeni Coronavirus Challenge (Koronavirüs meydan okuması) adını verdiği hareketle yaptığı paylaşım tepki çekti.


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