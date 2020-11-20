Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesine son veda! Başkan Erdoğan da törene katıldı

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı.







DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ

Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.









Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Yeni Camii'nde saat 14.00 sıralarında cenaze töreni düzenlendi.



BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI

Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Erdoğan'ı Bakan Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan karşıladı. Erdoğan, kılınan namazın ardından cenaze aracına alınan tabutun başına gelerek bir süre dua etti. Törenin ardından Kadaifci'nin cenazesi defnedilmek üzere Tuzla Merkez Mezarlığı'na götürüldü.





ACI HABERİ SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU: MEKANI CENNET OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında vefat eden Kadaifci'ye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Twitter'dan, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." paylaşımında bulundu.

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