THY’nin mega taşınma belgeselinin National Geographic Türkiye kanalında yayınlanacağı tarih belli oldu!

Türk Hava Yolları (THY) 12 saat içinde Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma hikâyesi olan Mega Taşınma Belgeselinin 16 Ocak Pazar 21.00'de National Geographic Türkiye kanalında yayınlanacağını açıkladı.





THY'den yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı'ndan yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmak için sadece 12 saatimiz vardı.

Benzeri yaşanmamış bu büyük operasyonu nasıl gerçekleştirdiğimizi merak ediyorsanız, Mega Taşınma Belgeseli, 16 Ocak Pazar 21.00'de @natgeotvturkiye kanalında!" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, THY'nin dev operasyonuyla gurur duyduğunu belirterek bir yazı kaleme aldı. Altuğ yazısında, "16 Ocak Pazar akşamı saat 21.00'de yayınlanacak Büyük Taşınma adlı belgesel, Türkiye'nin göz kamaştıran lojistik becerisine bir saygı duruşu niteliğinde..." ifadelerini kullandı.





İşte Aytuğ'un bugünkü yazısı;

Avrupa'nın en büyük havaalanı olarak kentimizi bir kez daha dünyanın merkezi haline getiren İstanbul Havalimanı'na övgü yağıyor. Hem teknik altyapısı hem de yolcu odaklı müthiş hizmet anlayışıyla İstanbul Havalimanı yabancıların da göz bebeği oldu.



Son övgü ise dünyanın en önemli belgesel kanallarından National Geographic'den geldi. Kanal, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan ve sadece 43 saatte tamamlanan sivil havacılık tarihinin en büyük ve başarılı taşınma operasyonunu anlatan belgeseli ekrana getirecek. 16 Ocak Pazar akşamı saat 21.00'de yayınlanacak Büyük Taşınma adlı belgesel, Türkiye'nin göz kamaştıran lojistik becerisine bir saygı duruşu niteliğinde...

Dünyanın ağzını açık bırakan bu büyük göçte, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 47 bin 300 ton malzeme taşındı. Uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzeme 5 bin TIR ile yeni mekanına ulaştı.

Bu yükü taşıyan araçların 45 saatte kat ettiği mesafe ise 400 bin kilometreyi buldu. (Bu uzunluk dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer) Bu muazzam operasyonda bin 800'den fazla çalışan insanüstü bir gayret gösterirken, tek bir uçak seferi aksamadı, tek bir malzeme kaybolmadı.



Sizi bilmem ama ben ülkemle bir kez daha gurur duymak için 16 Ocak Pazar akşamı National Geographic ekranı karşısında olacağım.

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