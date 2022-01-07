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THY'den 'Kazakistan' kararı: Yolcu seferleri iptal edildi

THY'den 'Kazakistan' kararı: Yolcu seferleri iptal edildi
07.01.2022 16:01

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Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları, Kazakistan'da yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı. Bu kapsamda, 9 Ocak'a kadar Kazakistan’a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu.

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Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.

Alınan bilgiye göre, bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı.

Bu kapsamda, 9 Ocak'a kadar Kazakistan'a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu.

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