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THY'den, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel film: 8 senelik projede doğal sesler kullanıldı

THY'den, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel film: 8 senelik projede doğal sesler kullanıldı
12.03.2021 15:03
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Türk Hava Yolları (THY), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için "İstiklal'in Sesi" adlı film hazırladı. Filmde orkestranın çaldığı İstiklal Marşı ile 8 seneyi aşkın sürede memleketin her köşesinde kaydedilmiş doğal sesler bir arada kullanılarak özel bir ses mühendisliğine de imza atıldı.


THY'den yapılan açıklamaya göre, filmde orkestranın çaldığı İstiklal Marşı ile 8 seneyi aşkın sürede memleketin her köşesinde kaydedilmiş doğal sesler bir arada kullanılarak özel bir ses mühendisliğine de imza atıldı.

Doğal sesler ve işlemlerden geçirilmiş sesler birlikte kullanılarak, İstiklal Marşı'nın ritmine uygun olacak bir şekilde işlendi.

✈️
Each of the sounds rising out from the country; is the #SoundOfIndependence 🇹🇷

Our Turkish National Anthem is 100 years old! Happy 100th anniversary of the adoption of our Independence March. #TurkishAirlines pic.twitter.com/YcTSkufYnG

— Turkish Airlines (@TurkishAirlines) March 12, 2021

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle andı.

Aycı, "Yoğun işgal girişimlerine karşı halkımızın kahramanca mücadele ettiği bir dönemde kaleme alınan İstiklal Marşı, bize en zor zamanlarda bile azim ve kararlılıktan vazgeçmememiz gerektiğini gösteren en önemli metinlerden biridir.

Biz de ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olmanın verdiği sorumlulukla zor zamanları başarıyla yönetip 'İstiklal'in Sesi'ni dünyanın dört bir yanında duyurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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