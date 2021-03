THY'den, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel film: 8 senelik projede doğal sesler kullanıldı

Türk Hava Yolları (THY), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için "İstiklal'in Sesi" adlı film hazırladı. Filmde orkestranın çaldığı İstiklal Marşı ile 8 seneyi aşkın sürede memleketin her köşesinde kaydedilmiş doğal sesler bir arada kullanılarak özel bir ses mühendisliğine de imza atıldı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, filmde orkestranın çaldığı İstiklal Marşı ile 8 seneyi aşkın sürede memleketin her köşesinde kaydedilmiş doğal sesler bir arada kullanılarak özel bir ses mühendisliğine de imza atıldı.

Doğal sesler ve işlemlerden geçirilmiş sesler birlikte kullanılarak, İstiklal Marşı'nın ritmine uygun olacak bir şekilde işlendi.

✈️

Each of the sounds rising out from the country; is the #SoundOfIndependence 🇹🇷



Our Turkish National Anthem is 100 years old! Happy 100th anniversary of the adoption of our Independence March. #TurkishAirlines pic.twitter.com/YcTSkufYnG