RAMAZAN İMSAKİYE
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Thodex vurguncusu Fatih Özer yarın Türkiye'ye getiriliyor | VİDEO

Thodex vurguncusu Fatih Özer yarın Türkiye'ye getiriliyor | VİDEO
19.04.2023 15:03

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Son dakika haberleri... Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı. zer, yarın Türkiye'ye getirilecek. Sanık Faruk Fatih Özer, MASAK raporuna göre katılımcıları 356 milyon lira zarar uğratmakla suçlanıyor. Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi.

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Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı. Fatih Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

ÖZER AĞUSTOSTA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

ÖZER 7 ARALIK'TA KARARI TEMYİZE GÖTÜRMÜŞTÜ
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık'ta bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki duruşmada Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.

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