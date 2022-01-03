Haberler Haber Videoları Tevfik Göksu'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'na 'kadrolaşma' tepkisi: Nerede liyakat

Tevfik Göksu'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'na 'kadrolaşma' tepkisi: Nerede liyakat

Tevfik Göksu'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'na 'kadrolaşma' tepkisi: Nerede liyakat
03.01.2022 01:41

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolarının PKK, FETÖ DHKP-C gibi terör örgütleri ile doldurulduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. CHP'li yöneticilerin katıldığı 'personel alım' toplantısına ilişkin bir video izleten Göksu, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta yaptığı 'liyakat' vurgusuna gönderme yaparak, "İBB, CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat?" sorusunu sordu.

Haber Videoları
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolarının PKK, FETÖ DHKP-C gibi terör örgütleri ile doldurulduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. CHP'li yöneticilerin katıldığı 'personel alım' toplantısına ilişkin bir video izleten Göksu, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta yaptığı 'liyakat' vurgusuna gönderme yaparak, "İBB, CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat?" sorusunu sordu.
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