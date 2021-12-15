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Tevfik Göksu katıldığı programda CHP’li İBB yönetiminin algılarını boşa çıkardı

Tevfik Göksu katıldığı programda CHP’li İBB yönetiminin algılarını boşa çıkardı
15.12.2021 01:37 - Son Güncelleme: 15.12.2021 01:44

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CHP'li Ekrem İmamoğlu ve yönetiminin algı operasyonları ve 'engelleniyoruz' söylemleri temelsiz çıktı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında İmamoğlu yönetiminin algı operasyonlarına yanıt verdi. CHP'li İBB'nin proje üretemedikçe 'Engelleniyoruz' bahanesine sığındığının altını çizen Göksu, Fatih Altaylı'nın 'Taksim Meydanı projesini engellemediniz mi?' sorusunu da yanıt verdi. Göksu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtince şaşkınlığını gizleyemeyen Altaylı, "Allah Allah. Gazeteler yazıyor ya" dedi.

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