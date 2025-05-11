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Ters yönde ilerleyen traktör sürücüsü faciaya neden oluyordu!
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Ters yönde ilerleyen traktör sürücüsü faciaya neden oluyordu!

Giriş Tarihi: 11.05.2025 17:30:59

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Ankara-İzmir karayolunda ters yönde ilerleyen traktör sürücüsü, büyük bir tehlikeye yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Sürücüye 15 bin 587 TL para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve traktörü trafikten men edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nden Derbent Mahallesi yönüne, Ankara-İzmir karayolunda ters yönde ilerleyen bir traktör sürücüsü, büyük bir tehlikeye yol açtı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, 45 ZB 0917 plakalı traktör, yoğun araç trafiğinin yaşandığı anayolda ters yönde ilerlemeye başladı.

Sürücülerin dikkatli manevraları sayesinde herhangi bir kaza yaşanmazken, traktörün ters yönde ilerleyişi yürekleri ağızlara getirdi.

Durumu fark eden vatandaşlar, traktör sürücüsünü cep telefonlarıyla görüntüleyerek yetkililere ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etmek ve gerekli işlemleri yapmak üzere çalışma başlattı.

Traktör sürücüsüne çeşitli suçlardan toplamda 15 bin 587 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesine el konuldu ve traktörü trafikten men edildi.

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