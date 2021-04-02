Terörün siyasi ayağı HDP'li Selahattin Demirtaş'tan CHP ve İyi Parti'ye 3. ittifak tehdidi

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP ve İyi Parti'ye yönelik siyasi tehdit dilini kullanarak, "Üçüncü ittifak" önerisinde bulundu. Demirtaş, hakkında kapatma davası açılan HDP ile ilgili "Öncülüğünde üçüncü ittifak kurulabilir." dedi. CHP'li Kılıçdaroğlu ve İyi Partili Akşener, Demirtaş'ın tehditleriyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Üçüncü ittifak" önerisinde bulundu.





CHP VE HDP'YE SİYASİ TEHDİT

Demirtaş isim kullanmadı ama CHP ve İYİ Parti'ye yönelik "Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına engel olmaya devam edecekse HDP öncülüğünde üçüncü ittifak kurulabilir" dedi. Hamza Dağ, Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamalarının CHP ve İyi Parti'ye yönelik siyasi bir tehdit olduğunu açıklamıştı.



CHP'DE İLK AÇIKLAMA KILIÇDAROĞLU'NDAN: OLUR MU OLMAZ MI ZAMAN GÖSTERİR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 3'üncü ittifak önerisine ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Bir ittifak olur olmaz bilmiyorum. Şu anda görünen iki tane ittifak var. Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı zaman gösterir" dedi.



MERAL AKŞENER YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener, "Şu anda seçime yönelik herhangi bir çalışma yok.

Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Onun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz." diyerek Demirtaş'ın kendilerine yönelik tehditlerine sessiz kaldı.