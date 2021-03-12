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Terörün finansmanına darbe! Yüksekova kırsalında 547 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Terörün finansmanına darbe! Yüksekova kırsalında 547 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari'de terörün finansmanına darbe vuruldu. Yüksekova kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vururken, 482 kilo eroin, 75 kilo metamfetamin ele geçirildi.


Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari'de bir darbe daha vuruldu" ifadelerine yer verdi.

482 KİLO EROİN, 65 KİLO DA METAMFETAMİN

Soylu, Hakkari'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu maddelerinin dün Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyü kırsalında, bugün de Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirildiği kaydedildi.

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