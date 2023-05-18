Terörle iş birliğini bu millet affetmez! Şehit cenazesinde İYİ Parti çelengi kaldırıldı

Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon da Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu.

CHP ÇELENGİ PARÇALANDI

Şehittin naaşı geçtiğimiz gün Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Turhal Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazına binlerce kişi katıldı. Şehit yakınları alanda bulunan ve üzerinde, 'CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı' yazılı olan çelenklerin kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlardan tepki gecikmedi.

İYİ Parti çelengi alandan kaldırılırken, Cumhuriyet Halk Partisine ait çelenk vatandaşlar tarafından parçalandı. Tepkiler üzerine şehidin naaşının koyulacağı alanda 'Cumhurbaşkanı' yazılı olan çelenk konulması, öfkeli şehit yakınlarının sakinleşmesine neden oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA TERÖR DESTEĞİ

7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim kampanyası boyunca, terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP'den açık destek gelmişti. HDP ile Meclis'te bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yürütülen kirli pazarlıklar neticesinde, ortağına KHK'lıların göreve dönüşü, kayyumların kaldırılması, yerel yönetimde özerklik gibi skandal sözler vermişti.

Kandil'de bulunan terör elebaşları da yaptıkları açıklamalarla Kılıçdaroğlu ve koalisyona sandıkta destek verilmesi için açık çağrıda bulunmuştu.

AKŞENER'İN KİRLİ LİSTESİ

Bingöl'de şehit kardeşine ağır küfürler eden ve ettiği hakaretlerle gündemden düşmeyen İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti tarafından yeniden Kocaeli 1. sıra Milletvekili adayı gösterilmiş, Türkkan'ın adaylığı büyük tepki çekmişti.

Küfürbaz vekil Lütfü Türkkan yeniden Meclis'e girdi. Türkkan'ın şehit yakınan yönelik ağır hakaretlerinin ardından grup toplantısında konuşan Meral Akşener, şehit yakınına ağır sözler söylemişti.

ÇAKIROĞLU'NUN KATİLİNE VEKİLLİK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz'in, Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ortaya çıkmıştı. Konuya değinen İzsiz, "Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER: BEYEFENDİ BİRİ

Yaşananların ardından konuşan Akşener, "Seyithan Bey beyefendi bir kardeşimiz" diyerek İzsiz'e desteğini açıkça ilan etti.

İzsiz'in, Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun akrabalarının düğününe katıldığı da ortaya çıktı.

Seyithan İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı, sosyal medya hesabından düğünden bir kareyi paylaşarak "Kemal Semo beyin düğün törenindeyiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştüğü belirlendi.

İzsiz, gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde İYİ Parti'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili seçildi.