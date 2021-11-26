Terörist Fetullah Gülen'den yeni video: Ne dediği anlaşılmıyor, vaziyeti bitik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenmesine ilişkin Takvim.com.tr tarafından servis edilen haberler büyük ses getirmişti. Bu durum karşısında panikleyen örgüt üyeleri elebaşı ile ilgili 'zehirlenmedi, sağlık durumu iyi' algısını oluşturmaya çalışsa da servis edilen kalitesiz, çelişkilerle dolu videolar durumun hiç de öyle olmadığını gözler önüne serdi. Yaşanan bu gelişmelerden 9 gün sonra Gülen'in bir videosu daha örgüt tarafından servis edildi. Beter vaziyette, konuşmakta güçlük çeken teröristbaşı Gülen'in ilaçlarla ayağa kaldırıldığı, zorla kamerelar kaşısına çıkarıldığı gözler önüne serildi.