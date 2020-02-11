Terörist elebaşı Fetullah Gülen ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan yanyana

FETÖ’nün siyasi ayağını arayan CHP’de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, elebaşı Fetullah Gülen’i programına çağırıyor. Özkan’ın elebaşının karşısında ellerini bağlayarak durması dikkat çekti.
Terörist elebaşı Fetullah Gülen ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan yanyana11.02.2020 14:16
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