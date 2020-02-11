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Terörist elebaşı Fetullah Gülen ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan yanyana

Terörist elebaşı Fetullah Gülen ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan yanyana

11.02.2020 14:16

FETÖ’nün siyasi ayağını arayan CHP’de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, elebaşı Fetullah Gülen’i programına çağırıyor. Özkan’ın elebaşının karşısında ellerini bağlayarak durması dikkat çekti.


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