"Terörist cenazelerine katılmayı doğru bulmuyorum" diyen Kılıçdaroğlu ekibindeki terörist severler için gerekeni yapacak mı?

Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile ittifak halinde bulunan CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmam.” dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşü lafta mı kalacak yoksa ekibindeki terörist sempatizanları hakkında gereken yapılacak mı zaman gösterecek.

Kayseri'de Muhtarlar Buluşması'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li vekil Başarır'ın Türk ordusuna yönelik sözleri üzerine başlayan tartışmaların ardından milliyetçilik vurgusu yaparak "Hiçbir teröristin cenaze törenine, asla ve asla hiçbir siyasi partinin yöneticisinin, milletvekilinin, il başkanının, ilçe başkanının katılmasını doğru bulmam. Doğru değil bu. Benim milliyetçilik anlayışım vatanseverliktir. Bayrağımı seviyorum" dedi.









LAFI BIRAK İCRAATE BAK!

Kılıçdaroğlu her ne kadar HDP ile yan yana görünmekten çekinse ve "Terörist cenazelerine katılmayı doğru bulmuyorum" dese de söylemleri lafta kalıyor. Öyle ki 19 Kasım 2015'te CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve dönemin Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, DHKP-C'li terörist Aziz Güler'in cenaze evinde boy göstermişti.

Kılıçdaroğlu, cenaze anlarından fotoğraf olmasına rağmen Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkarak "PKK taziyesine hiç katılmadı" demişti.









CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi partisindeki terör sevici isimler hakkında gereğini yapıp yapmayacağı merak konusu.