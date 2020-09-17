Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: PKK’lı Ali Haydar Kaytan öldürüldü!

17.09.2020 00:57

erör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağar, “PKK’lı Ali Haydar Kaytan İHA’lar tarafından öldürüldü” dedi. “PKK’nın gizlediği başka ölümler var mı?” sorusuna ise Ağar, “PKK etkisizleştirilen önemli isimleri saklıyor” açıklamasını yaptı. Ağar ayrıca, “Örgüt içinde güç ve iktidar kavgası başlayabilir” cümlelerine yer verdi. Ali Haydar Kaytan'ın ölümü için Ağar, “Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından sonra en önemli olay” şeklinde konuştu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ağar, "PKK'lı Ali Haydar Kaytan İHA'lar tarafından öldürüldü" dedi. "PKK'nın gizlediği başka ölümler var mı?" sorusuna ise Ağar, "PKK etkisizleştirilen önemli isimleri saklıyor" açıklamasını yaptı. Ağar ayrıca, "Örgüt içinde güç ve iktidar kavgası başlayabilir" cümlelerine yer verdi. Ali Haydar Kaytan'ın ölümü için Ağar, "Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra en önemli olay" şeklinde konuştu.



TERÖRİST KAYTAN KİMDİR?

Ali Haydar Kaytan'ın kod adı Fuat. Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'nın altı kurucusundan birisi.



Hâlihazırda PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi.



PKK/KCK'nın ideolojik alan sorumlusu. Terörist Öcalan'dan sonra örgütün ideolojik ve teorik yönü en güçlü mensubu olarak biliniyor.



Bir dönem örgütün canlı bomba ve özel kuvvetler unsurlarının eğitim ve motivasyonunundan da sorumluydu.



12 Eylül 1980 darbe sürecinde yurt dışına kaçtı.



Seksenli yıllarda önce Almanya'dan sonra Fransa'dan sığınma talebinde bulundu.



Adam öldürme/kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından 1994'de yargılandığı Almanya'da 7 yıl hapis cezası almasına rağmen serbest bırakılmasını müteakip Lübnan'a geçip Öcalan ile birlikte yeni kadroların eğitimiyle ilgilendiği iddia ediliyor.