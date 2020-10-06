Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarını A Haber'de değerlendirdi

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan alçak saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber ekranlarında katıldığı "Memleket Meselesi" programında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları harita üzerinden değerlendirdi. Özellikle Karabağ bölgesinin iklim koşullarının zorluğuna değinen Ağar, Karabağ'ın tam bir direnek noktası olduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunun operasyondaki başarısını da değerlendiren Ağar "Hiç kimse bu operasyonu bilgisayar oyunu gibi değerlendirmesin" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan alçak saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber ekranlarında katıldığı "Memleket Meselesi" programında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları harita üzerinden değerlendirdi. Özellikle Karabağ bölgesinin iklim koşullarının zorluğuna değinen Ağar, Karabağ'ın tam bir direnek noktası olduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunun operasyondaki başarısını da değerlendiren Ağar "Hiç kimse bu operasyonu bilgisayar oyunu gibi değerlendirmesin" ifadelerini kullandı.