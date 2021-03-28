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Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı 2 TOW füzesi ve çok sayıda silah ele geçirildi!

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı 2 TOW füzesi ve çok sayıda silah ele geçirildi!
28.03.2021 19:08
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'nin Azez'de sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'nin Azez'de sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirlen silahlar şöyle sıralandı:
(2) adet TOW Füzesi,
(24) adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,
(1) adet Keskin Nişancı Tüfeği,
(2) adet Doçka silah namlusu,
(200) adet tetikleme kapsülü

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