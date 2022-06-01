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Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit darbesi: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit darbesi: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
01.06.2022 15:24

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.



Yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

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